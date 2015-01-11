Челябинская область перейдет на самообеспечение тепличными овощами ЭКОНОМИКА

Челябинская область до 2022 года планирует перейти на самообеспечение тепличными овощами – по расчетам специалистов, в 2020 и 2021 годах на одного человека будет приходиться более 14 килограммов огурцов и томатов местного производства (в год), общий объем потребления овощей достигнет уровня 2006 года – более 20 килограммов на одного человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные южноуральского министерства сельского хозяйства. Подробности – в нашей инфографике.

Выйти на самообеспеченность овощами регион рассчитывает за счет ввода в эксплуатацию агрокомплекса «Горный» в Усть-Катаве, после чего площадь теплиц увеличится почти вдвое, с 34 до 59 гектаров, а производство помидоров и огурцов – с 26,1 тысячи до 50,2 тысячи тонн в год.

Торжественный пуск в эксплуатацию тепличного комплекса «Горный» запланирован на вторую половину декабря, первая продукция поступит в продажу в 2020 году. Годовая производственная мощность комплекса составит более 25 тыс. тонн овощей и более 1,3 тыс. штук зеленных культур.

Добавим, по данным статистики прошлых лет, среднее потребление овощей местного производства, с учетом производства в хозяйствах населения, с 2006 по 2016 в Челябинской области составляло от 18 до 27,2 килограмма в год. К 2018 году этот показатель упал до 13,9 килограмма, в 2019 году планируется на уровне 13 килограммов, а в 2020 году – 20,7 килограмма на человека в год.

При этом в период с 2006 по 2016 год среднее потребление именно тепличных овощей местного производства составляло от 1,6 до 6,2 килограмма. К 2017 году потребление тепличных овощей местного производства за счет роста производственных мощностей увеличилось до 7,2 килограмма на человека в год. В 2019 году ожидается 7,4 килограмма на человека, а в 2020 году, с выходом ООО «Агропарк Урал» на производственные показатели, этот показатель увеличится до 14,4 килограмма на человека в год.

https://dostup1.ru/economics/Chelyabinskaya-oblast-pereydet-na-samoobespechenie-teplichnymi-ovoschami_122467.html