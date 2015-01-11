В России предупредили о росте ценника на авиаперелеты

Цены на авиабилеты в 2020 году продолжат расти. Это связано с потерей доходов авиаперевозчиков и так и не заработавшего механизма демпфера.

Авиакомпании пока не получили обещанные правительством 23 млр. рублей, сообщают сегодня, 10 декабря, “Известия” со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.

Несмотря на незначительное превышение (на 0,8%) роста доходов над ростом расходов перевозчиков с 1-3 квартал этого года, убытки составили 9,7 млрд. рублей. По данным ассоциации, потери авиакомпаний приравниваются к 40 млрд рублей ежегодно.

Сложившаяся ситуация объясняется тем, что за 9 месяцев на 23% выросли расходы на обслуживание в аэропортах, на 18,8% - затраты на оплату труда, 17,9% - страховки, на 8,8% подросли затраты на горючее.

Между тем, на 1 квартал следующего года стоимость перелетов уже подпрыгнула на 3-18%. Скачок зависит от направления и даты полета.

https://uralpress.ru/news/federaciya/v-rossii-predupredili-o-roste-cennika-na-aviaperelety