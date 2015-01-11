Пятница 13-е – как правильно провести «страшный день»

Не надевать оранжевое и коричневое, придерживать язык и избегать гаджетов – это минимальные способы защитить себя от пагубного влияния «страшной» даты, на календаре пятница, 13 декабря.

Согласно поверьям, сохранившимся до наших дней, желательно в этот день не отправляться в путешествие – из-за препятствий в пути и повышенной вероятности ДТП, не менять работу (и даже на собеседование лучше не ходить) и не пересаживать цветы – позитивного результата не дождетесь. Суеверные люди не планируют на этот день операций, а самые суеверные – даже не моются.

Считается, что нежелательно в этот день пользоваться компьютером – именно в пятницу 13-го гаджеты больше обычного рискуют подхватить опасный вирус.

Прощаться с умершим в этот день также считается не слишком благоприятным фактором – смерть скоро придет снова. Но и слишком веселиться громко смеяться и употреблять алкоголь также не стоит, чтобы не искушать судьбу.

Если вы верите в дурные приметы, не планируйте свадьбу, не заключайте важные соглашения и не давайте денег в долг, перед сном не смотрите долго в зеркало, не произносите слов «черт» и «свинья» (вот черт, мы это сделали! – АН «Доступ») – и будет вам счастье.

ОТКУДА РОДИЛОСЬ СУЕВЕРИЕ

Версии разные. Кто-то говорит, что именно в пятницу 13-го Ева вкусила запретный плод и поделилась им с Адамом. Другие высказывают мнение, что в пятницу 13-го Каин убил своего брата Авеля. Третьи, что пятница 13-го является несчастливым днем из-за распятия Христа именно на пятницу, а Иуда, предавший его, являлся 13-м апостолом. Но есть мнения, и не связанные со Священным писанием.

Древние римляне считали «13» числом смерти, разрушения, несчастий.

Одна из самых популярных историй о пятнице 13-м является история Ордена тамплиеров. Именно в этот день в 1307 году Филипп IV Красивый приказал арестовать членов ордена, не исключая и их верховное руководство. Далее последовал процесс с обвинениями их в ереси и богохульстве. Все члены ордена были распущены, а многие арестованные во Франции тамплиеры были подвергнуты пыткам и позднее казнены, в том числе, путем сожжения.

https://dostup1.ru/society/Pyatnitsa-13-e--kak-pravilno-provesti-strashnyy-den_122581.html