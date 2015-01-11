В Челябинской области рухнет давление и ожидается снег

В Челябинской области в ближайшие дни ожидаются осадки в виде снега – в течение суток атмосферное давление существенно понизится.

По данным Челябинского ЦГМС, атмосферное давление с 750 мм понизится до 742 мм ртутного столба.

Во вторник, 17 декабря, будет облачно с прояснениями, в юго-восточных районах и на крайнем востоке без осадков, на остальной территории пройдет небольшой, умеренный снег, на отдельных участках дорог – гололедица. По прогнозам, снегопады вероятные в ближайшие трое суток.+

В ночь с понедельника на вторник ожидается минус 11-16 градусов, в горах – минус 5-10. Днем потеплеет до минус 3-8. Местами порывы ветра составят 13 метров в секунду.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-ruhnet-davlenie-i-ozhidaetsya-sneg_122656.html