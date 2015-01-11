Озерчане покорили «Солнечную долину»!

12-15 декабря 2019г. на горнолыжном комплексе «Солнечная долина» г. Миасс прошел 1 этап кубка России «Русмастерс» по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов сезона 2019-2020 года в 4х дисциплинах: супер-гигант, комбинация, слалом-гигант и специальный слалом.

В этих стартах состязались более 100 спортсменнов из разных уголков России. От Озерска в этих соревнованиях приняли участие воспитанники горнолыжного комплекса «ЕГОЗА» : Степанов Андрей, Логинов Игорь, Кулешов Владимир, Васильев Владимир, Федорович Александр, Верховод Евгений, Пермяков Владимир, Зырина Ольга, Федорович Ольга, Степанова Нина, Ветлосемина Ирина, Золотарева Мария.

В своих возрастных группах на этих соревнованиях призерами стали: супер-гигант:--1место-Зырина Ольга, Ветлосемина Ирина

2место-Кулешов Владимир

3 место-Федорович Ольга

Комбинация (супергигант+1 попытка слалома) 1-место -Зырина Ольга, Ветлосемина Ирина, Кулешов Владимир ;

3место-Степанова Нина

Слалом гигант 1место-Зырина Ольга

2 место-Ветлосемина Ирина, Кулешов Владимир

3-место –Федорович Ольга

Специальный слалом: 1 место-Зырина Ольга, Кулешов Владимир

2место-Ветлосемина Ирина, Золотарева Мария

3место-Степанова Нина

Федерация горных лыж г. Озерска