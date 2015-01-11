В Озерске прошла первая областная астрономическая конференция

Образовательный проект «Сокровища небес» был реализован при поддержке градообразующего предприятия ФГУП «ПО «Маяк». Для участия в конференции в ДТДиМ собрались увлеченные астрономией школьники из Челябинска, Озерска и посёлка Таянды Еткульского района.

В ходе конференции 25 ребят в возрасте от 10 до 17 лет представили свои исследовательские работы и познакомились с Озерском. Однако программа мероприятия включала защиту исследовательских работ, а также лекции, выставку астрофотографий и экскурсионные программы.

Победителей определял экспертный совет, в состав которого вошли: ведущие специалисты ПО «Маяк», кандидаты химических и физических наук, учителя и педагоги, профессиональные астрономы и астрономы-любители из Снежинска и Челябинска.

На открытии конференции участников поздравили и поприветствовали советник генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» по науке и экологии Юрий Мокров, заместитель начальника управления образования администрации Озерского городского округа Оксана Втехина, директор ДТДиМ Ирина Антонова.

Защита работ проходила в четырех секциях: «Астрономия в лицах», «Исследования Солнечной системы», «Конструирование и телескопостроение», «Сокровища небес», в каждой секции ребята соревновались в трёх возрастных группах. Эксперты отметили темы работ и высокий уровень их подготовки. В ходе защиты юные астрономы пытались найти ответы на разные вопросы: грозит ли человечеству опасность от «прекрасных цветов космоса», как решается уравнение Дрейка, какая скорость звезд с аномальной кинематикой, возможно ли вырастить на Марсе растительные культуры, необходимые для жизни человека, как изготовить телескоп Ньютона и как зовут космического пророка.

В итоге, по количеству набранных баллов, победителями в своих возрастных группах стали:

Секция «Сокровища небес»:

Константин Соловьёв г. Челябинск (возрастная группа от 15 до 16 лет)

Секция «Исследования солнечной системы»:

Александр Фёдоров и Полина Шляпина г. Челябинск (возрастная группа от 10 до 13 лет)

Ярослава Мерхайдарова г. Челябинск (возрастная группа от 10 до 13 лет)

София Федотова г. Челябинск (возрастная группа от 14 до 15 лет)

Максим Юлдашев г. Челябинск (возрастная группа от 10 до 13 лет)

Секция «Конструирование и телескопостроение»:

Татьяна Ярина г. Челябинск (возрастная группа от 10 до 13 лет)

Виталий Тишкин г. Озерск (возрастная группа от 10 до 13 лет)

Никита Чуйков г. Озерск (возрастная группа от 16 до 17 лет)

Секция «Астрономия в лицах»:

Константин Ветров г. Озерск (возрастная группа от 10 до 13 лет)

Лекция «Космическая формула (1)» ведущего инженера-математика Российского Федерального Ядерного Центра – Всероссийского научно-исследовательского института технической физики Галины Дрёмовой вызвала большой интерес у ребят. Она показала, что школьники живо интересуются предметами естественнонаучной направленности, стремятся разгадать многие загадки Вселенной в ближайшем будущем.

– Мы надеемся, что конференция станет традиционной, и в дальнейшем будет иметь статус областного мероприятия и Дворец творчества детей и молодёжи станет базовой площадкой. Я уверена, что тема конференции актуальная и интересная, и на будущий год мы постараемся привлечь для участия в конференции и другие муниципалитеты Челябинской области, – отметила начальник управления образования администрации Озерского городского округа Любовь Горбунова.

Во время автобусной экскурсии по городу, которая была организована отделом коммуникации Информационного центра ФГУП «ПО «Маяк», гости Озерска отметили его чистоту, уют и доброжелательное отношение горожан. Участвуя в образовательном проекте, юные исследователи также узнали много нового о деятельности и важном значении для оборонного комплекса страны уникального производства.

Информация и фото ДТДиМ.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41420/