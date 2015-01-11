На Урале запускают флешмоб в память о трагедии в Магнитогорске

В Челябинской области в память о жертвах трагедии в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года обрушился подъезд жилого дома, запускают флешмоб.

Как отмечают организаторы, в ночь обрушения и последующие дни, когда велись спасательные работы, десятки людей стояли на улице, несмотря на мороз, и всей душой сопереживали семьям, попавшим в беду. Люди, потерявшие дом, много дней не могли согреться. Все, кто общался с ними, чаще всего слышали фразу «не хватает тепла».

«Все сочувствующие трагедии могут виртуально поделиться своим теплом. Предлагаем вам зажечь огонь (свечу, камин, печь) и придумать "теплый ритуал": включить музыку, положить рядом игрушку, нарисовать рисунок, сфотографироваться с огоньком и выложить снимок на своей странице в соцсетях с хэштегом #мыстобоймагнитогорск», – сообщают организаторы флешмоба.

Напомним, в Магнитогорске 31 декабря 2019 года пройдет панихида по жертвам взрыва в доме по проспекту Карла Маркса.

Рано утром 31 декабря 2018 года в доме 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв и обрушился один из подъездов. Погибли 39 человек. В первые часы после трагедии были эвакуированы 18 человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисково-спасательная операция завершилась 3 января.

https://dostup1.ru/society/Na-Urale-zapuskayut-fleshmob-v-pamyat-o-tragedii-v-Magnitogorske_122719.html