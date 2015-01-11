Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 13.01.2019 г

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня понедельник 13 января 2020 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 5 град. С

• атмосферное давление 734 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 76 %

• ветер юго-западный 3 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе ДТП не зарегистрировано.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время

отключения

1. В сетях холодного водоснабжения Дзержинского 35 п.3,4, Свердлова 47,

Космонавтов 30, 34

с 9 до 12 часов

2. В сетях электро-снабжения Пос. №2: Мира 16,16а,20,22, Первомайская 1,3,

Маяковского 1,2,3,4, Трудящихся 15,15а,17,19

с 14 до 16 часов

Ленина с 13 по 23 с 11 до 13 часов

3. В сетях горячего водоснабжения и отопления Гайдара 24 с 9 до окончания

Гайдара 26 п.9, Дзержинского 35 п.3,4

Свердлова 47, Космонавтов 30, 34

с 9 до 12 часов

Дзержинского 32 п.2 с 9 до 13 часов

К. Маркса 20 п.2, Дзержинского 56 п.10 с 9 до 14 часов

К. Маркса 4 п.13 с 13 до 14 часов

Вниманию жителей округа!

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

13 января на территории Челябинской области ожидается умеренный снег, метели, местами порывы ветра до 20 м/с.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,10

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 13 января 2020 года

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью в горных районах местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метели. Ветер западный, юго-западный ночью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью минус 11-16°, на западе минус 6-11°, Днем минус 1-6°.

НЯ: порывы ветра 20 м/с.

ОЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Ледовая обстановка: На реках и озерах Челябинской области установился ледостав и прогнозируется дальнейшее увеличение толщины льда.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: на основании распоряжения правительства Челябинской области № 827-рп от 28.10.2018 г. пожароопасный сезон 2019 года в лесах Челябинской области завершен с 1 ноября 2019 года.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с неустойчивыми погодными явлениями, низкой температурой воздуха ожидается рост острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога заболеваемости.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 178 обращений.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/41610/