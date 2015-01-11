За выходные на Южном Урале полиция поймала 149 пьяных водителей

За минувшие выходные на дорогах Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 149 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения.

Отдел пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по региону сообщает, что 15 из 149 водителей пойманы при повторном управлении транспортными средствами в нетрезвом виде. Они будут привлечены к уголовной ответственности.

Кроме того, к административной ответственности за вождение без прав привлечены 153 южноуральца. Им грозит штраф до 30 тыс. рублей или арест на 15 суток либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Добавим, за выходные в Челябинской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых девять человек получили травмы, в том числе ребенок.

https://dostup1.ru/society/Za-vyhodnye-na-Yuzhnom-Urale-politsiya-poymala-149-pyanyh-voditeley_123189.html