Региональный маткапитал будет увеличен до 100 тыс. – Текслер

Губернатор Алексей Текслер сообщил, что принято решение увеличить региональный материнский капитал до 100 тыс. рублей.

Напомним, сейчас при рождении третьего и последующих детей семьям выплачивается 63 тыс. рублей.

«Принято решение о том, чтобы региональный материнский капитал, который сегодня составляет 63 тысячи рублей, поднять до 100 тысяч. С такой инициативой я в ближайшее время обращусь в Законодательное Собрание. Уверен, депутаты меня поддержат», – заявил глава региона.

Алексей Текслер добавил, что существует также и выплата, назначаемая при рождении третьего и последующих детей, которая сегодня составляет 10 тыс. 661 рубль. Теперь она будет выплачиваться до достижения ребенком трех лет вне зависимости от того, пойдет он раньше в детский сад или нет.

Губернатор также сообщил, что в 2019 году в регионе было построено 15 детских садов на 2,2 тыс. мест, большая часть из них находится в Челябинске. «В текущем году будет 13 детских садов, порядка 3 тысяч 200 детишек пойдут в эти новые детсады. Это сегодня одна из основных задач в рамках проекта "Демография" – решить проблемы с ясельными группами. У нас практически закрыт вопрос со старшими группами для детей от трех до шести лет. От полутора до трех лет есть еще очередь в регионе, поэтому соответствующие решения приняты», – подчеркнул Текслер.

При этом, по его словам, доступность мест в детских садах детям, достигшим трехлетнего возраста, обеспечена полностью.

https://dostup1.ru/society/Regionalnyy-matkapital-budet-uvelichen-do-100-tys--Texler_123243.html