Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 17.01.2020 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня пятница 17 января 2020 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 1 град. С

• атмосферное давление 732 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 81 %

• ветер юго-западный 4 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано _1 _ ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время

отключения

1. В сетях холодного водоснабжения Уральская 13, Набережная 59, К.Маркса 16, 20 с 9 до 12 часов

Луначарского 1 с 9 до 13 часов

Дзержинского 58 с 9 до 14 часов

Гайдара 16 п.3, 4 с 14 до 17 часов

2. В сетях электро-снабжения Ленина 67, 69 с 9 до 10 часов

Верхняя 1 – 10 вкл. с 9 до 12 часов

Горная 9,11,13,15,17,19,21 Песочная 1,2,4,6

Цветочная 2,3,4

с 9 до 13 часов

3. В сетях горячего водоснабжения и отопления Монтажников 50 кор.2 с 9 до окончания

Гайдара 22 п.6,7 с 9 до 11 часов

Уральская 13, Набережная 59, Строительная 18 с 9 до 12 часов

Семенова 12, Иртяшская 4 п.1 - 3 с 9 до 13 часов

Дзержинского 58 с 9 до 14 часов

Гайдара 16 п.3,4 с 14 до 17 часов

Вниманию жителей округа!

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 17 января в горных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильное отложение мокрого снега и гололеда на проводах, усиление ветра до 17-22 м/с, в горах сильная гололедица.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,10

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 17 января 2020 года

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачная погода, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, в горах сильные, ночью и утром очень сильные, в отдельных районах метели, сильное отложение гололеда и мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица, в горах сильная. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью от плюс 1° до минус 4°,

днем от 0° до плюс 5°.

КНЯ: сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, сильное отложение мокрого снега и гололеда на проводах, усиление ветра до 17-22 м/с.

ОЯ: очень сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

3.4.1 Ледовая обстановка: На реках и озерах Челябинской области установился ледостав и прогнозируется дальнейшее увеличение толщины льда.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: на основании распоряжения правительства Челябинской области № 827-рп от 28.10.2018 г. пожароопасный сезон 2019 года в лесах Челябинской области завершен с 1 ноября 2019 года.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с неустойчивыми погодными явлениями, низкой температурой воздуха ожидается рост острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога заболеваемости.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 195 обращений.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/41687/