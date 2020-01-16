16 января 2020 были произведены замеры толщины льда на озере Иртяш в р-не Крещенской купели перед проведением омовения 18-19 января 2020 в честь праздника Крещение Господне.

В состав комиссии вошли представители администрации Озерского городского округа, Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа», Управления по делам ГО и ЧС, МБУ ПКиО.

Толщина льда измерялась в трех контрольных точках и составила 50 см. Лед такой толщины безопасен для проведения массовых мероприятий на ледовой поверхности водоема.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/41684/