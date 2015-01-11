Озерск готовится к празднованию 75-летия Великой Победы

16 января состоялось заседание оргкомитета по празднованию 75-й годовщины Победы, который возглавил Евгений Щербаков.

В работе организационного комитета приняли участие руководители подразделений администрации, представители ФГУП «ПО «Маяк», Управления внутренних дел, озерской дивизии, СУ ФПС №1 МЧС, начальники отделов администрации посёлков Метлино и Новогорный, представители общественности.

- До юбилея осталось меньше четырех месяцев. Времени немного, не стоит объяснять, насколько это важное событие для города. 9 мая 2020 года не просто День Победы, а 75-летие, юбилей, и это обстоятельство накладывает на всех нас дополнительные обязательства и ответственность. Прошу всех исходить из этого принципиального посыла. Празднованию уделяется огромное внимание в масштабе всей страны. Перед нами стоит задача провести в Озерском городском округе весь комплекс мероприятий юбилея на самом высоком уровне. Сделать торжества поистине всенародными - для всех нас дело чести, - подчеркнул глава округа Евгений Щербаков.

Участникам заседания был представлен сводный актуализированный план подготовки празднования 75-летия Победы. В ходе работы оргкомитета возникли вопросы, которые потребовали внесения дополнений к существующему плану, все предложения были приняты и включены в работу.

Также глава округа сформулировал поручения для подразделений администрации по итогам заседания оргкомитета.

Продолжится работа по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, улучшению качества их жизни. По информации управления социальной защиты населения в округе проживают: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, вдовы участников войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и труженики тыла – 608 человек. Все они будут отмечены медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»

Детально прорабатывается участие творческих коллективов в подготовке программ, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сводный план мероприятий объединяет работу городского Совета ветеранов, ветеранов ПО «Маяк», Общественной палаты, учреждений культуры, образования, спорта и социальной защиты. В этом году в школах, дворцах культуры, в Комплексном центре, в библиотеках и на спортивных площадках состоится более ста мероприятий для детей, подростков, молодёжи и людей старшего поколения, в которых примут участие фронтовики, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Проведение торжеств, приуроченных к Дням воинской славы, началось в 2019 году.

Управлению капитального строительства и благоустройства было поручено представить план мероприятий по оформлению улиц города и мест проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41689/