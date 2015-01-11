Ветераны хотят, чтобы Челябинск и Магнитогорск первыми стали Городами трудовой доблести

Совет ветеранов Челябинской области будет ходатайствовать перед губернатором и депутатами Законодательного Собрания о необходимости скорейшей подачи документов для присвоения Челябинску и Магнитогорску звания «Город трудовой доблести».

Напомним, накануне Госдума приняла в первом чтении федеральный закон об учреждении почетного звания «Город трудовой доблести». Ожидается, что он будет принят окончательно и вступит в силу уже в феврале.

Напомним, для присвоения звания необходимо соблюсти ряд условий: необходимо наличие наград у предприятий оборонной и гражданской продукции, наличие переходящих знамен и наличие жителей, награжденных медалями и орденами.

Как пояснил вице-спикер ЗСО Александр Журавлев, также ходатайство о присвоении звания должно идти от общественных объединений, в том числе на уровне муниципального образования: «Местные власти, в свою очередь, должны ходатайствовать перед региональными органами власти, после чего обращение направляется на федеральный уровень. Таким образом, советам ветеранов Магнитогорска и Челябинска необходимо выйти с аналогичными ходатайствами, независимо от обращения областного совета», – подчеркнул Журавлев.

Напомним, депутаты Заксобрания еще в 2008 году направили в Госдуму обращение о введении почетного звания «Город трудовой славы». Данная инициатива областных парламентариев была поддержана и Форумом тружеников тыла Уральского федерального округа, который проходил в Челябинске в ноябре 2012 года. В 2019 году с предложением вернуться к этому вопросу председатель ЗСО Владимир Мякуш обратился к полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову, который назвал инициативу целесообразной и высказался в ее поддержку.

https://dostup1.ru/society/Veterany-hotyat-chtoby-Chelyabinsk-i-Magnitogorsk-pervymi-stali-Gorodami-trudovoy-doblesti_123341.html