На Южном Урале прекратят вещание 20 телеканалов

В связи с профилактическими работами 20 января в Челябинской области будет временно приостановлена работа 20 телевизионных и трех радиоканалов.

По данным министерства информационных технологий и связи региона, с 4.00 до 13.00 показ будет временно приостановлен на телеканалах «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», «СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ», а также трех радиоканалах: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».+

Отключение связано с работами на предприятии Космическая связь. В Челябинском телецентре отмечают, что работы могут быть выполнены раньше указанного времени, но не позже 13.00.

Плановые профилактические работы запланированы также в Бакале и Вишневогорске 20-24 января с 7.30 до 15.00 общей продолжительностью не более девяти часов, а также в Кусе в период до 24 января с 7.00 до 15.00 общей продолжительностью не более 16 часов.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-prekratyat-veschanie-20-telekanalov_123335.html