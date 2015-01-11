Путин пообещал ветеранам по 75 тыс. ко Дню Победы

Президент Владимир Путин сообщил, что каждый ветеран Великой Отечественной войны получит к 75-летию победы 75 тыс. рублей.

Об этом глава государства заявил на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге.

«У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем, думаю, это будет оправдано, и люди это поймут, окажем помощь, связанную с этой цифрой. 75 тыс. руб. выделим ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям», – цитирует российского лидера «Коммерсант».+

Труженики тыла получат по 50 тыс. рублей. Ранее к годовщине Победы выплаты составляли по 10 тыс. ветеранам и по 5 тыс. труженикам тыла.

https://dostup1.ru/society/Putin-poobeschal-veteranam-po-75-tys-ko-Dnyu-Pobedy_123349.html