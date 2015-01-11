На Южном Урале закрыли ледовые городки из-за аномальных температур воздуха

В Челябинске и ряде городов области в связи с аномально теплыми для зимы темперами воздуха закрыты ледовые городки, чтобы избежать несчастных случаев.

В Челябинске временно запрещен вход на территорию центрального ледового городка, размещенного на площади Революции. «Для тех, кто рассчитывает отодвинуть ограждение и все-таки пройти покататься на горках, предупреждаем, что внутри дежурит полиция и ЧОП», - предупредили жителей в городской администрации.

Ледовый городок закрыт также в Металлургическом районе города и в Советском. «У ДК Колющенко посетителей встретит мышка, которая тоже расскажет, что городок закрыт», - рассказали челябинцам. В сквере Колющенко также дежурит ЧОП и казаки.

В Магнитогорске также с 18 января закрыли доступ в городки. Жителей просят проконтролировать, чтобы дети не приближались к ледяным фигурам. «После понижения температуры будет проведено обследование на предмет устойчивости и городки будут открыты для посещений в полном объеме», - заверили в городской администрации.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/na-yuzhnom-urale-zakryli-ledovye-gorodki-iz-za-anomalnyh-temperatur-vozduha