СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 217 происшествий, возбуждено 14 уголовных дел, раскрыто 7.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 11 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 13 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 11 выездов.

Было составлено 262 административных протокола, в том числе:

за нарушение ПДД – 196 протоколов, выявлено 10 водителей за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 26

протоколов;

- за мелкое хулиганство – 28 протоколов.

Осуществлено 4 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий и проведен 1 профилактический осмотр.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск