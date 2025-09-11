Фото: Людмила Мелашич

Первые заморозки ударили в Челябинской области.

Смотрим, как минусовые температуры пережили цветы.

В ночь на пятницу, 12 сентября, первые заморозки ударили на Южном Урале. Например, в Нязепетровске к пяти утра столбик термометра показывал −5 градусов.

Наша читательница Людмила Мелашич, живущая в своем доме, устроила фотосессию в саду. На фото видно, как первые заморозки пережили растения.

Днем синоптики обещают ясную погоду преимущественно без дождей. Воздух прогреется до +10...+15 градусов.

Ночь на субботу, 13 сентября, в горных районах области, а также в низинах также может быть довольно морозной: до −2 градусов. Однако в целом по области и в Челябинске до конца недели как минимум сохраняются плюсовые ночные температуры.

