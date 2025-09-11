Фото: RCC Extreme

Челябинцам покажут крутые трюки и прыжки на самокатах.

Фестиваль экстремальных видов спорта состоится у арены «Трактор»

В течение двух дней, 12 и 13 сентября, на площадке у арены «Трактор» в Челябинске состоится традиционный RCC Extreme — фестиваль экстремального спорта, на котором пройдут состязания на самокатах и велосипедах. Участникам предстоит выполнить крутые трюки и кульбиты и показать все свои умения владения этими транспортными средствами, сообщают организаторы фестиваля.

Под открытым небом у арены «Трактор» состоятся сразу несколько состязаний. Среди них — Кубок RCC Extreme по дисциплине «самокат», чемпионат России по самокату, первенство России по ВМХ и всероссийские соревнования по ВМХ. Такой праздник для любителей экстремальных видов спорта организует Русская медная компания.

В течение двух дней скейт-парк RCC Extreme примет лучших райдеров страны. Спортсмены продемонстрируют уровень мастерства и поборются за чемпионские титулы в своих дисциплинах. Так, в зоне «стрит» пройдут заезды по самокату, а в зоне «парк» — по BMX.

«В этом году мы решили сделать по-настоящему грандиозный подарок Челябинску. Впервые в рамках празднования Дня города мы проводим сразу четыре ключевых всероссийских соревнования за два дня. Такой концентрации экстремального спорта еще не было»,

— говорит руководитель проекта RCC Extreme Анна Веремеенко.

Помимо соревнований на площадке RCC Extreme для всех желающих предусмотрены яркие активности: кастомайзинг и мастер-классы по балансборду и скейтборду. Предусмотрены удобные зоны для отдыха и доступная навигация по территории.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/sport/chelyabintsam-pokazhut-krutye-tryuki-i-pryzhki-na-samokatakh/