Челябинская область стала лидером по доступности жилья

За год цены на вторичное жилье на Южном Урале увеличились на 2,1%. Но наш регион все равно может предложить самые низкие цены на «вторичке» среди всех регионов России.

По данным за последний квартал минувшего года, цена за один квадратный метр жилья на вторичном рынке России стоит 44 тысячи 900 рублей. Дороже всего недвижимость, конечно, в Московской области – 78 тысяч 116 рублей за «квадрат». Недешевым удовольствием окажется покупать квартиру в Крыму, где стоимость квадратного метра составляет в среднем 72 тысячи 393 рублей. На третьем месте по дороговизне жилья находится Ленинградская область, где цена квартиры выходит в 61 тысячу 982 рублей за «квадрат».

По информации аналитиков «Авито Недвижимость», самым доступным жильем на вторичном рынке может похвастаться Челябинская область. За год стоимость увеличилась на 2,1%, но в итоге при покупке квартиры расчет вести приходится в среднем на 33,3 тысячи рублей за квадратный метр. Если сравнивать изменения стоимости не за весь год, а за квартал, то цена на «квадрат» даже уменьшилась, на 0,1%.

https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/chelyabinskaya-oblast-stala-liderom-po-dostupnosti-zhilya-241871/