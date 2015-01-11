Южноуральские школы пустеют из-за ОРВИ и гриппа

За минувшую неделю, с 20 по 26 января, более 25 тыс. жителей Челябинской области заболели ОРВИ и гриппом, что выше уровня предыдущей семидневки на 22%.

«Максимальный прирост заболеваемости отмечен среди школьников – на 50%», – уточнили в региональном Роспотребнадзоре

Непосредственно в Челябинске уровень заболеваемости сезонными простудными инфекциями ниже эпидпорога на 2%, а по области – уже достиг его.

«Заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную этиологию, обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А и В, в том числе А (H1N1), парагриппа, адено- и риновирусов», – говорится в сообщении ведомства.

Специалисты призывают соблюдать меры личной профилактики, например, тщательно мыть руки по возвращении с улицы, носить специальные медицинские маски, а также избегать мест массового скопления людей. Кроме того, необходимо регулярно проводить влажную уборку помещений с моющими и дезинфицирующими средствами и проветривать комнаты.

«Если дома есть заболевший, то можно использовать лекарственные препараты для профилактики по назначению врача. В случае появления признаков острого респираторного заболевания необходимо остаться дома и вызвать врача», – рекомендуют в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

Кроме того, специалисты ведомства отмечают, что заболеваний новым коронавирусом на Южном Урале не выявлено. Организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, усилен контроль в пунктах пропуска через государственную границу РФ.

Напомним, в южноуральских городах повсеместно закрываются на карантин по ОРВИ и гриппу отдельные классы и целые школы.

https://dostup1.ru/medicine/Yuzhnouralskie-shkoly-pusteyut-iz-za-ORVI-i-grippa_123564.html