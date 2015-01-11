Школьного учителя в Трехгорном мошенники лишили 1 млн

В Трехгорном (ЗАТО, Челябинская область) мошенники похитили у школьного учителя около 1 млн рублей.

Пресс-служба регионального полицейского главка сообщила, что 35-летний учитель общеобразовательной школы стал жертвой мошенника, который дистанционно представился сотрудником банка и под предлогом возврата денежных средств похитил с карты потерпевшего около 1 млн рублей.

По данному факту возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Полицейские разыскивают злоумышленника. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

В полиции отмечают, что «мошенники пользуются тем, что торопят свою жертву, говоря о списании денежных средств очень убедительным голосом».

«С развитием технологий злоумышленники все чаще совершают мошенничества дистанционным, бесконтактным способом. У граждан похищают деньги с банковских счетов с помощью сотовой связи или интернета», – напомнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Так, 47-летний житель Верхнеуральского района лишился более 1 млн рублей после разговора с «финансовым директором одного из банков».

«Злоумышленник сообщил, что у мужчины происходит списание денежных средств, ему необходимо срочно приехать в Магнитогорск, снять все имеющиеся деньги и через счет в другом банке положить их на безопасный счет. Пока потерпевший находился в пути мошенники методично давали ему различные указания, тем самым лишили возможности связаться с банком, в котором были накопления. Приехав в Магнитогорск, мужчина снял более 1 млн рублей и перевел их мошенникам», – сообщили в полиции.

Чтобы избежать подобных случаев, сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность, не сообщать телефонному собеседнику, представившемуся сотрудником финансово-кредитной организации, комбинацию из трех цифр на обратной стороне карточки – для идентификации они не требуются, а также прекратить разговор и незамедлительно самостоятельно обратиться в банк.

https://dostup1.ru/society/Shkolnogo-uchitelya-v-Trehgornom-moshenniki-lishili-1-mln_123705.html