Новый график приема отдела во вопросам эмиграции

Отдел по вопросам миграции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск информирует о новом графике приема:

С 1 февраля 2020 года прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг в сфере миграции проводится ежедневно (кроме воскресенья) непрерывно в течение всего дня, без перерыва на обед.

Понедельник: с 09.00 ч. до 17.00 ч.

Вторник: с 10.00 ч. до 19.00 ч.

Среда: с 09.00 ч. до 13.00 ч.

Четверг: с 10.00 ч. до 19.00 ч.

Пятница: с 09.00 ч. до 16.00 ч.

Суббота: с 09.00 ч. до 12.00 ч.

Единый график приема граждан для всех подразделений по вопросам миграции будет способствовать созданию наиболее комфортных условий для заявителей, позволит сократить время ожидания для получения государственных услуг.