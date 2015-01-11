Юные озерчане примерили на себя профессию инженера

1 февраля в школе № 38 состоялась игра "Юный инженер" для воспитанников детских садов и первоклассников школ города.

Основной задачей игры является создание условий для мотивации детей к творческой деятельности по пространственному конструированию и моделированию. В состязаниях приняли участие воспитанники дошкольных учреждений № 10, 27, 51, 54, 58 города и детского сада "Родничок" из посёлка Новогорный, первоклассники школ № 24, 30, 33 и 38.

Ребята соревновались в различных инженерных навыках: строили модели из кирпичей по трём проекциям, писали программы для робота-художника, строили самую высокую и устойчивую башню, собирали модели из конструктора и испытывали их скоростные качества, состязаясь между собой. На разных этапах игры участники примеряли на себя профессии инженеров-программистов, инженеров-строителей, инженеров-конструкторов, инженеров-рационализаторов, инженеров-испытателей.

Команда школы№ 38 (Каменщикова Олеся, Красников Егор, Кузнецов Максим, Крылов Николай и Алексеев Виктор), принимавшая участие в соревнованиях регионального этапа "РобоФест-Челябинская область 2020" в категории "Инженерные кадры России", продемонстрировала свой проект "Рыбокоптильный цех". Проект вызвал живой интерес ребят, которые задали множество вопросов по производству и устройству отдельных механизмов.

Участники игры получили дипломы и сладкие подарки от депутата Собрания депутатов округа, председателя профсоюзного комитета ФГУП "ПО "Маяк" Максима Чубенко.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/41896/