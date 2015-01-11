Администрация приглашает молодёжь округа принять участие в конкурсе «Эко-мир»

Отдел охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа с 24 февраля по 16 марта 2020 года проводит конкурс социальной экологической рекламы.

К участию в конкурсе приглашаются воспитанники образовательных учреждений, детских и молодёжных объединений, учреждений дополнительного образования, в возрасте от 14 до 21 года. Работы могут предоставляться на конкурс, как авторами, так и авторскими коллективами по номинациям:

– видео- или анимационные ролики (до 2-х минут), музыкальная экологическая реклама;

– плакаты (форматом не менее А3 и не более А2) в любой плакатной технике с лозунгом или небольшим текстом, отвечающим тематике конкурса.

Победители будут награждены памятными дипломами, ценными призами. Лучшие идеи и работы будут направлены на областной конкурс эко-рекламы.

Заявку на участие в конкурсе и плакаты можно подать по адресу: пр. Ленина, 62 (здание МФЦ, 3 этаж направо) отдел охраны окружающей среды (кабинет № 333, телефон 2-37-02) или в службу по делам молодежи (кабинет № 80, телефон 2-38-30). Время приема работ с 10:00 до 16:00 часов, выходные: суббота, воскресенье. Видеоматериалы с заявкой на участие отправлять на адрес электронной почты ecoword@ozerskadm.ru (обязательно укажите тему письма – «ЭКО-МИР» и название учреждения).

Подробную информацию можно получить у специалистов отдела охраны окружающей среды по телефону: 2-37-02.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/41977/