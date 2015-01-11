Тепло до +17 °С. Синоптики рассказали о погоде в марте на Урале

Март в Челябинской области будет теплее обычного. Вероятностный прогноз погоды на первый месяц весны составил Росгидромет.

На Урале средняя месячная температура воздуха ожидается выше нормы, отмечают синоптики.

Теплым март будет практически на всей территории России, за исключением Северо-Западного федерального округа и Дальнего Востока.

По данным многолетних наблюдений Гидрометцентра, средняя температура в марте в Челябинске составляет -6.3 °С. Обычно она редко поднимается выше 0 °С.

Но иногда природа дает сбои. Абсолютный максимум, зафиксированный на Южном Урале в первый месяц весны, составил +12+17 °С, в Челябинске – +15 °С. Бывали в марте и сильнейшие морозы. Абсолютный минимум температуры воздуха -36-42 °С, в Челябинске – -36 °С.

В отдельные годы в марте на Южном Урале бушуют метели. Так, в 2005 году в Челябинске снега выпало в 3 раза больше нормы, зато в 1904 году его не было совсем.

Но случаются и совершенно удивительные вещи. В марте 1971 года в Карталах три дня бушевала странная метель. Снег шел темно-желтого цвета. Оказалось, что на Урал пришел циклон из Туркменистана, который захватил из пустынь песок, а потом сбросил его на Урал вместе со снегом.

Ну и главный вопрос, когда же в Челябинской области наступит весна. Оказывается, в разных науках есть разные даты. По календарю весна начинается 1 марта, в астрономии – в день весеннего равноденствия, 21-22 марта, у фенологов – после прилета птиц и пробуждения растений.

А метеорологи считают началом весеннего сезона переход среднесуточной температуры воздуха через 0°. В Челябинске это, как правило, происходит не раньше 6 апреля.

Снежный покров на Южном Урале сходит к 12-26 апреля, в областном центре – к 19 апреля. Аномальным был 1930 год, тогда снег полностью растаял уже к 16 марта.

https://www.cheltv.ru/teplo-do-17-s-sinoptiki/