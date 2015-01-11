Челябинская молодежь с инвалидностью и без прокачает навыки soft skills

Продолжается набор в инклюзивную школу "Без_границ". Более 100 человек узнают о возможностях, существующих для молодёжи Челябинской области, напишут социальный проект, разовьют ключевые лидерские качества.

Ребят ждёт знакомство с добровольческими организациями региона, форумной кампанией 2020, создание собственного проекта с возможностью его дальнейшей реализации. В ходе мастер-классов и тренингов молодые люди научатся грамотно выступать перед публикой, эффективно работать в команде и правильно распределять своё рабочее и личное время.

«Данный проект направлен на создание единой площадки для развития навыков soft skills для молодежи с инвалидностью и без, мы не просто поможем ребятам развить свои компетенции, но и расскажем в какой области их можно будет применить. Также мы популяризуем инклюзивное движение в молодежной среде, привлекаем внимание к проблемам взаимодействия молодежи из разных социальных групп, ломаем барьеры общения» - поделился один из организаторов проекта Замятина Дарья.

Первая встреча состоится 22 февраля в 12:00 в Точке кипения (Молодогвардейцев 31, кор. 1) Бесплатное обучение! Узнать более подробную информацию и задать все интересующие вопросы: https://vk.com/inclusion74 Мероприятие проводится в рамках реализации проекта-победителя областного конкурса молодёжных проектов обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования " Студенческая инициатива".