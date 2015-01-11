Гранты в тренде

Всем, молодым людям от 17 до 30 лет, кто мечтает попасть на форум, предоставляется возможность попробовать свои силы в написании проектной карты.

Что для этого нужно! Секреты успеха в написании гранта нам открывает Образовательная платформа по подготовке молодежи к грантовым конкурсам «Проектный лекторий» https://vk.com/lekture74:

Чтобы попасть на Форум молодежных проектов, необходимо заполнить заявку – проектную карту. Если вы прорабатываете ее впервые и вам сложно начать, познакомьтесь с советами:

1. Вдохновитесь проектами других. Читайте истории победителей проектов под хэштегом #грантовики74.

2. Скачайте проектную карту, пройдя по прикреплённой ссылке, и посмотрите, что вам предстоит заполнить. Не пугайтесь, если задача покажется непосильной.

3. Вооружитесь методичкой, в ней вы найдёте рекомендации и ответы на многие вопросы. Она тоже есть в документах по ссылке.

4. Читайте посты под хэштегами #плкарта и #плпроектнаякарта . В них простым языком объясняем, как заполнять каждый пункт карты.

5. После прохождения практики, нужно заполнить заявку на форум молодежных проектов в АИС Молодежь России в разделе «Документы» до 1 марта.

Ссылка на регистрацию https://myrosmol.ru/event/41363

Проектная карта и методичка: https://vk.com/docs-130596677

Информация предоставлена организационным отделом аппарата Собрания депутатов

Телефон для справок: (35130) 2-69-39

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/41986/