Ищут счастливчика. Южноуралец выиграл в лотерею 1 459 800 рублей

Лотерейный билет за 60 рублей принес южноуральцу целое состояние. Теперь компания разыскивает счастливчика, которому предстоит передать супер-приз.

В минувшее воскресенье, 16 числа, неизвестный пока челябинец стал победителем в лотерее, и счастливым обладателем полутора миллионов рублей.

Тиражи разыгрывались каждые 15 минут и, чтобы выиграть такую большую сумму, нужно было угадать все числа комбинации, а их, на секундочку – 8 в первом поле билета и 1 – во втором.

Неизвестно, почему счастливчик выбрал именно это комбинацию цифр (11, 9, 16, 1, 14, 5, 15, 4), однако это обязательно спросят у него, как только он придет за выигрышем.

Напомним, что 1 февраля другой южноуралец стал обладателем 3,8 миллиона рублей, выиграв в ту же лотерею.

https://www.cheltv.ru/ishhut-schastlivchika/