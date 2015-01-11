Озерский музей «Блиндаж» приобрел новый статус

Музей под открытым небом «Блиндаж», созданный и пять лет действующий в Детском эколого-биологическом центре (ДЭБЦ), стал официальным партнером Музея Победы на Поклонной горе (г. Москва).

В рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в сентябре 2019 года Музей Победы совместно с Департаментом образования и науки г. Москва, Российским военно-историческим обществом приступил к реализации долгосрочной программы «Школьный Музей Победы» по поддержке деятельности музеев образовательных организаций.

Для участия в программе в ноябре 2019 года ДЭБЦ подготовил и отправил пакет документов на сертификацию в Музей Победы на Поклонной горе (г. Москва). По итогам заседания экспертной комиссии «Блиндаж» вошел в состав участников долгосрочной программы «Школьный Музей Победы», ему был присвоен статус партнера Музея Победы.

Всего с момента запуска сертификации в ноябре 2019 года, участниками программы стали 252 образовательные организации из 51 региона России. На конкурсной основе были отобраны лучшие. Заявок от Челябинской области поступило девять, из них три прошли в финал, в том числе озерский «Блиндаж».

Музей Победы стал первым музеем в истории, который собрал на одной площадке экспозиции лучших школьных музеев.

Участие в программе позволит озерскому «Музею под открытым небом «Блиндаж» расширить свои возможности:

- включиться в единое информационное пространство Музея Победы и выстроить эффективное сотрудничество с единомышленниками на всей территории Российской Федерации;

- обеспечить долгосрочное экспертное сопровождение и консультации лучших специалистов по экспозиционно-выставочной деятельности, хранителей фондов Музея Победы;

- принимать участие во всех значимых событиях Музея Победы;

- узнавать о современных тенденциях в области музейной педагогики и реализовывать свои знания в практической деятельности.

Ольга Смирнова, заместитель директора ДЭБЦ:

- Созданное музейно-образовательное пространство позволит объединить профессиональное сообщество, станет новым вектором развития школьных музеев.

Справочно:

«Музей под открытым небом «Блиндаж» был создан на территории ДЭБЦ в преддверии 70-летия Великой Победы в рамках проекта «От нас, не видевших войны». 16 мая 2015 года состоялось торжественное открытие музея, который принимает экскурсантов в течение нескольких лет: здесь можно познакомиться с бытом партизанских отрядов и условиями жизни фронтовиков. За время работы музея более 10000 тысяч человек из 17 территорий Челябинской области посетили его. В ходе визита в августе 2019 года в г. Озерск глава региона Алексей Текслер c интересом осмотрел "Блиндаж".

Информация и фото ДЭБЦ

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42024/