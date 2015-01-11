В Озерском театре кукол «Золотой петушок» состоялся мастер-класс по теневому театру

В Озерском театре кукол «Золотой петушок» в рамках проекта «Театр Наций - театрам атомных городов» состоялся мастер-класс по теневому театру «Создание теневой куклы» от Фольклорного театра «Учёный медведь» (режиссеры Андрей Пронькин и Серафима Пронькина). Он вызвал живой интерес не только у маленьких зрителей.

Он объездил много стран, был отважный капитан, и однажды он тонул среди акул. А потом, спасая маму, он приплыл к гиппопотаму…

- Почему бы не подарить интересную историю на день рождения маме или папе, - говорит Андрей Пронькин, - ведь можно придумать что-то необычное, и оно будет только ваше, неповторимое!

«Учёный медведь» – уникальный фольклорный теневой театр, созданный братом и сестрой, они сами делают кукол, сами ставят спектакли, а также играют на редких музыкальных инструментах.

На мастер-классе сторонних наблюдателей не было: сначала персонажей для спектакля делали, а потом оживляли своих кукол в теневом театре, да еще стояли в очередь, чтобы поиграть на китайской флейте.

Гости приоткрыли завесу тайны над волшебством создания особенного театра кукол. Показали, как могут растворяться в воздухе бумажные персонажи, как баран может одним движением руки превратиться в оленя, а маленькая хвойная веточка стать непроходимым лесом, если её воткнуть в гофрированный картон и правильно направить свет. Все гениальное просто. Чуть-чуть мастерства и в ваших руках тоже может появиться свой домашний театр.

- Для семейного просмотра можно придумать любую историю: про папу, который спас маму, дракона, который спрятал принцессу, или про любимую собачку, путешествующую по сказочной стране, - говорит Андрей Пронькин, - фантазия безгранична, это будет уникальная история, только ваша. Кто знает, куда она вас приведет! Театр можно сделать из любой картонной коробки. Прикрепляете ватман, включаете направленную лампу и получилась сцена.

Брата и сестру, авторов мастер-класса и теневого театра «Ученый медведь», увлечение кукольным театром привело в профессию.

Серафима Пронькина рассказывала, что сначала мама с папой ругались, говорили: «Сколько можно в куколки играть?». А потом сами увлеклись и стали придумывать конструкции декораций, чтобы можно было в одном чемодане уместить большой мир театра. И независимо от автомобильных пробок больших городов вовремя говорить на спектакле: «Здравствуйте, наши уважаемые зрители!». Мобильный театр никогда не опаздывает.

- Теневой театр дает огромные возможности. Наш подход во многом отличается от простого театра. Мы странствующие артисты. У нас всегда живая музыка. Она обязательно должна быть в каждом спектакле, это делает событие живым.

Учились Андрей и Серафима мультипликации. Это было увлекательным занятием. Много рисовали, потом начали играть на разных инструментах. И родился свой театр! По спектаклю теневого театра «Ученый медведь» снят мультфильм «Егорий храбрый».

Знаменитые гости были такими открытыми и позитивными, что участники долго не могли расстаться. Событие было уютным и домашним. Верится, что кого-то оно подтолкнет к дальнейшим творческим опытам и открытиям.

Журналист Светлана Гурина, побывав на мастер-классе написала: «Маленькие любители театра побывали в стране «Вообразилии». Ребятишки почувствовали себя настоящими творцами, а взрослые вновь вернулись в далекое и притягательное детство».

Проект Театра Наций, реализуется при поддержке программы «Территория культуры Росатома».

Информация Озерского театра кукол "Золотой петушок".

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42051/