В феврале представители озерского адаптивного спорта успешно выступили на городских и областных соревнованиях

11 февраля завершился Чемпионат Челябинской области по лыжным гонкам. В областном турнире участвовали 60 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха из: Сатки, Троицка, Копейска, Металлургического района Челябинска, Катав-Ивановского и Краснопресненского муниципальных районов. Озерчане представили две команды. Федерация параспортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата «Союз» завоевала две медали. В мужском зачете первое место занял Михаил Ионов (0:15:28), в женском зачете «бронзу» завоевала Елена Васина (0:18:15), ещё одна «бронза» досталось Светлане Лебедевой (0:21:21).

15 февраля во дворце спорта «Надежда» (г. Челябинск) состоялся отрытый городской турнир «Вместе к цели», который прошел при поддержке Фонда Президентских грантов. Соревнования проводились два дня. Первый день был этапом личных разрядов, второй – посвящен парным разрядам среди мужчин и женщин.

Уникальность состязаний состоит в том, что спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата участвуют в игре вместе со здоровыми людьми. Поскольку турнир носил открытый характер, в нем могли участвовать команды из других городов, в частности, в нём приняли участие и озерчане. В тройку лидеров вошли Татьяна Вишнякова, которая заняла второе место и Екатерина Трясцова – третье место. В другой спортивной дисциплине – наборе очков Наталья Алфёрова завоевала второе место. В ходе турнира участники имели возможность сдать нормативы на получение спортивного разряда. Следует отметить, что все озерчане нормативы выполнили.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42044/