На борьбу с бедностью в Челябинской области потратят больше 20 миллиардов

С 1 января общероссийский минимальный размер оплаты труда увеличился до 12 130 рублей в месяц, но кардинально проблему бедности это не решает, хотя именно эта задача поставлена президентом в январском обращении к Федеральному собранию.

Отчасти скорректировать ситуацию призваны меры социальной поддержки населения, которые с этого года заметно расширили.

— На сегодняшний день уровень бедности в Челябинской области составляет 13,5 %. К 2024 году этот показатель должен снизиться вдвое, до 6,8 %. В регионе для реализации этой цели есть план мероприятий, в котором задействованы все ведомства. Наша задача — повышение реальных доходов определенных категорий граждан и поддержка малоимущих граждан, — отмечает Любовь Истомина, начальник управления социальных гарантий и льгот министерства социальных отношений Челябинской области.

Прежде всего речь идет о семьях с детьми, которые, как правило, оказываются самыми уязвимыми, и борьба с бедностью сводится прежде всего к поддержке материнства и детства.

— Так, программа выплаты материнского капитала продлевается до 31 декабря 2026 года. В послании Федеральному собранию президент сказал, чтобы об оказании этой меры поддержки задумались при рождении первого ребенка, а при рождении второго ребенка дополнительно выплачивали 150 тысяч рублей, — говорит Наталья Согрина, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика, финансы и управление» Уральского филиала Финансового университета при правительстве РФ. — Впервые с 2015 года размер материнского капитала проиндексирован, и он, таким образом, увеличился до 466 617 рублей. Индексация будет проводиться ежегодно. Также будут расширены возможности использования выплаты.

По прогнозам экономистов, нововведения могут простимулировать рождаемость. И хотя бума рождаемости ждать не стоит, положительная динамика благодаря мерам социальной поддержки должна сохраниться.

— Совокупный коэффициент рождаемости, или среднее количество рождений на одну женщину, выросло. Если десять лет назад этот показатель был равен 1,45, то в 2018 году он составил 1,56, — приводит данные Росстата Наталья Согрина.

Как отмечает эксперт, пока все изменения не установлены законодательно. Но до конца этого года будут приняты все необходимые нормативные документы. К наплыву посетителей органы социальной защиты населения готовы.

— У нас есть понимание объемов работы. Почти все потенциальные получатели мер социальной поддержки, а на сегодня в Челябинской области это около 1 миллиона человек, и так есть в нашей базе, — констатирует Людмила Расчектаева, начальник управления государственных пособий и сопровождения информационных проектов министерства социальных отношений Челябинской области.

Стоит отметить, что в 2020 году на социальную поддержку южноуральцев выделено 22,5 млрд рублей, из них 14,5 млрд — из региональной казны.

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