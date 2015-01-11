Патриотический праздник объединил поколения

20 февраля во дворце культуры «Маяк» состоялся городской торжественный вечер, посвящённый Дню защитника Отечества. Для приветственного слова на сцену были приглашены глава округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.

По традиции общегородское праздничное мероприятие проводится с участием военнослужащих озерской дивизии. Знаменная группа в сопровождении оркестра штаба дивизии внесла в зал Государственный флаг Российской Федерации. Торжественная часть вечера началась с Государственного гимна. Минутой молчания почтили память воинов - героев Отечества, не вернувшихся с полей сражений.

Для приветственного слова на сцену были приглашены глава округа Евгений Щербаков, генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев, командир 93-ей ордена Красной Звезды дивизии войск национальной гвардии РФ генерал-майор Андрей Никул, благочинный Озерско-Кыштымского округа Челябинской епархии, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий Шорин.

Собравшихся в зале ветеранов, военнослужащих и жителей округа поздравил Евгений Щербаков:

- От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества. 23 февраля – это праздник силы, мужества и оптимизма. Это день объединяет всех, кому дорога судьба России, всех, кто стоит на страже безопасности нашей страны, всех, кто своим самоотверженным трудом укрепляет мощь и авторитет нашей Родины. Желаю вам здоровья, счастья, долгих лет жизни, мирного неба над головой. Благодарю вас за вашу нелегкую службу и низкий поклон ветеранам. С праздником!

- 23 февраля – один из самых любимых и почитаемых праздников, - подчеркнул Михаил Похлебаев. - Я благодарен предыдущим поколениям, рад тому, что мы вместе с нашими ветеранами воспитываем защитников, которые будут достойно проявлять себя в жизни. Желаю здоровья, удачи, и чтобы мы этот праздник отмечали многие столетия.

Торжественный вечер продолжила праздничная программа. С концертными номерами на сцене дворца культуры выступили солисты и ансамбли войсковой самодеятельности, исполнители и творческие коллективы Культурно-досугового центра. Каждый выход артистов был окрашен патриотическими чувствами и находил живой отклик в зале.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42067/