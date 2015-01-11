Глава округа вручил озерским ветеранам медали к 75-летию Победы

Сегодня, накануне Дня защитника Отечества, во дворце культуры «Маяк» состоялось торжественное вручение памятных юбилейных медалей, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Глава округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев поздравили ветеранов с наступающим праздником и вручили юбилейные награды.

– Дорогие ветераны, мы собрались в связи с очень важным событием. Сегодня мы вручаем вам заслуженные юбилейные медали, посвящённые 75-летию Победы. Наша встреча занимает особое место в череде праздничных мероприятий, приуроченных к этой знаменательной дате. Я надеюсь, что мы все вместе обязательно соберёмся 9 мая и широко отпразднуем День Великой Победы, – обратился к участникам Великой Отечественной войны Евгений Щербаков. – Позвольте сегодня выразить вам благодарность от всего нашего поколения за Победу, благодаря которой мы живём и работаем в мирное время, а это самое главное. Примите низкий поклон, дай бог вам здоровья, долгих лет жизни и хорошо отметить этот самый важный праздник.

– Дорогие ветераны, хочу сказать, что, к сожалению, своих дедов я не застал, но всегда чувствовал отеческое отношение со стороны вашего поколения, – подчеркнул Михаил Похлебаев. – Наша страна последние несколько десятилетий живёт в мире благодаря завоёванной вами Победе и тем героическим трудовым подвигам, которые вы совершили здесь, на уральской земле. Вы передали нам чувство ответственности, любовь к Родине, воспитали в нас готовность вновь встать на её защиту. Спасибо вам за всё, желаю вам крепкого здоровья и долгих лет.

Напомним, что юбилейные медали были учреждены указом президента РФ и вручаются от имени Владимира Путина. В России такие медали получат 17,5 тысяч ветеранов. 21 февраля на торжественной встрече во дворце культуры «Маяк» награды были вручены 33 участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Озерском городском округе. До 1 мая эти медали получат 603 человека. Тем, кто по состоянию здоровья не сможет присутствовать на торжественных встречах, награды будут вручаться на дому.

Справочно:

Медаль учреждена Указом президента РФ от 13 июня 2019 года N 277 “О юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг." В документе говорится: «В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны…»

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42072/