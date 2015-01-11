Температура в Челябинской области на 8-12 градусов выше нормы

В предстоящие выходные погода в Челябинской области, по прогнозам синоптиков, будет колебаться от умеренного «минуса» до «плюса», но тем не менее оставаться выше нормы на 8-12 градусов.

По информации Гидрометцентра России, 22 и 23 февраля Урал будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления. Сильных снегопадов не прогнозируется, но ветер к воскресенью усилится.

В понедельник, 24 февраля, ложбина циклонического вихря распространится до Каспия, охватив и Южный Урал. Осадки в виде снега и мокрого снега станут более интенсивными, а ветер местами будет сопровождаться метелью. Температурный фон будет превышать климатическую норму на 8-12 градусов.

По данным Челябинского Гидрометцентра, 22 февраля будет минус 4-9 градусов ночью и от минус двух до плюс трех днем. В воскресенье, 23 февраля, ночные температуры составят минус 6-11 градусов, дневные – от минус четырех до плюс одного. Такая же температура сохранится и 24 февраля. Ожидается переменная облачность, гололедица на дорогах, осадки в виде мокрого снега.

https://dostup1.ru/society/Pogoda-v-Chelyabinskoy-oblasti-na-8-12-gradusov-vyshe-normy_124256.html