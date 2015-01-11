Жители «деревяшек» готовятся к переезду в новые квартиры

С марта прошлого года в Озерске реализуется уникальный для Челябинской области проект по развитию застроенных территорий, в рамках которого граждане из многоквартирных домов, подлежащих сносу, будут переселены в новое комфортное жилье.

Речь идет о восьми двухэтажных деревянных строениях в границах улиц Горная, Монтажников, Октябрьская, Цветочная. Собственники сносимого жилья по договору с застройщиком - ООО СК «Лидер» - смогут улучшить свои условия в течение четырех лет: им будут предоставлены равнозначные по площади квартиры в уже построенных данной компанией домах (МКД «Маяковский» и МКД «Театральный»), а также в комплексе «Шоколад», к возведению которого застройщик приступил в сентябре 2019 года на территории родного для переселенцев квартала.

Реализация в округе масштабного проекта жилищного строительства началась с принятия Собранием депутатов Озерского городского округа адресной муниципальной программы. Насколько она необходима Озерску, подтвердили прежде всего архитекторы:

- Учитывая несколько обстоятельств: что территориальные резервы для развития города крайне ограничены, что проживающие в деревянных домах граждане, как правило, не в состоянии самостоятельно приобрести жилые помещения, что конструкции изношены более чем на 60 процентов (время постройки домов - 1957-1958), администрация округа приняла решение о привлечении средств частных инвесторов-застройщиков. Градостроительный кодекс Российской Федерации в настоящее время позволяет это делать,

Активное участие в продвижении идеи застройки принимал Вадим Каримов, депутат по избирательному округу № 14:

- Значительная часть моих избирателей десятилетиями проживали в ветхих домах, и мне очень хотелось помочь им исполнить их давнюю мечту о новоселье. Я шел к этой цели несколько лет: первоначально обратился с вопросом в администрацию, заручился поддержкой специалистов и коллег по депутатскому корпусу. На данный момент процесс запущен и идет полным ходом, главная его ценность в том, что порядка 160 человек (64 квартиры, из них 6 - муниципальные) смогут реализовать свое конституционное право на улучшение жилищных условий.

Год назад специалисты ООО «Лидер» впервые встретились с жителями застраиваемого микрорайона, которые дали согласие на участие в проекте и подтвердили свое место регистрации. За прошедший период застройщиком была проделана огромная подготовительная работа по оформлению и согласованию различного рода документации:

- Мы первыми в Челябинской области занялись развитием застроенных территорий и нам пришлось, что называется, проверять теорию на практике. Буквально пробивать путь, с юридической точки зрения. Но мы уверены, что у нас все получится, в успешном результате заинтересованы все стороны: и мы, и собственники жилья, и власти округа, - прокомментировал ситуацию представитель ООО СК «Лидер» Виталий Карпов.

Важно отметить, что ни местный, ни областной бюджет не вкладываются в этот проект. Застройщик действует самостоятельно и сегодня уверенно говорит о том, что в конце июня 2020 года будет сдана в эксплуатацию первая секция (11 этажей, 60 квартир общей площадью 2 628,94 кв.м.) комплекса «Шоколад» (11 этажей, 550 квартир общей площадью 36 330 кв.м.), а значит, ключи от комфортных квартир получат первые новоселы. В их числе окажутся озерчане, пока проживающие в деревянном доме по адресу: ул. Монтажников, 34 (8 квартир) – владельцы приватизированных и муниципальных квадратных метров.

27 февраля они пришли в озерский офис ООО СК «Лидер», где получили для ознакомления два документа: договор купли-продажи, согласно которому застройщик приобретет у них квартиры, и договор участия в долевом строительстве, по которому им будут предоставлена новая жилая площадь. Вместе со своими избирателями в этом событии принял участие депутат Вадим Каримов. Он поинтересовался у жителей их мнением о происходящем, о будущем переселении. Одна из обладательниц «шоколадной» квартиры откровенно поделилась своим мнением:

- Вы видите: мы улыбаемся! Лично я всем довольна. Всю жизнь я прожила в «деревяшке». И вдруг я получу вместо 57 квадратных метров - 60, раздельные комнаты вместо смежных, большую кухню и натяжные потолки. Помещения с чистовой отделкой – у нас даже спрашивают, какого цвета мы хотим иметь двери. Нам обещают, что вся территория дома будет огорожена, с видеонаблюдением, современной детской зоной и спортивной площадкой. У меня в июне день рождения – лучшего подарка, чем новоселье, и пожелать нельзя.

Наряду с собственниками жилья на другое место жительства переедут и арендаторы муниципальных квартир. По данным Управления ЖКХ, застройщик закупил на вторичном рынке шесть квартир для муниципалитета: предложенные условия устроили нанимателей и по метражу, и по удобству. Три семьи уже сменили адрес, три готовятся к переезду.

На данный момент на площадке по ул. Горная практически полностью возведена коробка многоэтажки, ежедневно здесь трудится порядка 30 человек. Это не только приезжие, но и местные специалисты: проект обеспечил дополнительными заказами несколько озерских предприятий.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42151/