Синоптики пообещали южноуральцам дождливый март

На Южном Урале в марте ожидается обилие осадков – к концу месяца в регионе прогнозируются дожди.

«На самом юге Урала прогнозируется избыток осадков. Большей частью снег, мокрый снег, а к концу марта – дождь. В марте осадки смешанного типа», – рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на всей территории страны температура в марте практически везде прогнозируется выше нормы, кроме Забайкалья, юга Читинской и Иркутской областей, тихоокеанского побережья Хабаровского края и Камчатки.

Наиболее выраженные температурные аномалии будут наблюдаться на Европейской территории России.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-poobeschali-yuzhnouraltsam-dozhdlivyy-mart_124456.html