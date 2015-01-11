5 марта в администрации состоялось вручение жилищных сертификатов. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты получили 14 озерских семей, четыре из них – многодетные.

Глава округа Евгений Щербаков поздравил будущих новоселов:

– Событие действительно радостное, тем более, в преддверии 8 Марта. Поздравляю всех, желаю хорошего настроения, процветания, здоровья и счастья, чтобы детишки только радовали!

В мероприятии также приняли участие начальник управления ЖКХ администрации Наталья Левина и главный специалист жилищного отдела управления ЖКХ Светлана Евстафеева.

Программа по обеспечению жильем молодых семей реализуется в нашей стране с 2006 года. Её финансовое наполнение осуществляется из бюджетов трёх уровней – федерального, регионального и местного.

Муниципальная подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» в Озерском городском округе действует в рамках муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Озерском городском округе» на 2017-2019 годы.

Согласно условиям программы, ее участницей может стать молодая семья, зарегистрированная на территории Озерского городского округа и признанная нуждающейся в улучшении жилищных условий. Для участия в программе возраст каждого из супругов (либо одного родителя в неполной семье) не должен превышать 35 лет. Обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного человека должна быть менее 12 кв. метров. Кроме того, молодая семья должна располагать собственными средствами, достаточными для оплаты стоимости приобретаемого жилья.

Первоочередное право на получение социальной выплаты имеют семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие трёх и более детей. Сумма каждого жилищного сертификата зависит от установленного прожиточного минимума и состава семьи.

За последние семь лет с 2012 по 2019 год финансовую помощь для приобретения собственного жилья получили 167 озерских семей.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42219/