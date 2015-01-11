Рекомендации Оперативного штаба по координации проведения мероприятий по профилактике коронавируса

Оперативный штаб по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания на территории Озерского городского округа информирует о мерах безопасности и рекомендует.

- жителям округа, вернувшимся из зарубежных стран, независимо от самочувствия, необходимо позвонить по номеру 002 - телефону круглосуточной «горячей линии».

- В связи с распространением инфекции COVID-2019, озерчан просят воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ! При появлении симптомов острой респираторной инфекции жителям округа не нужно обращаться в приемное отделение городской больницы! Необходимо вызвать врача на дом по телефонам:

городская поликлиника:

35130) 4-55-55

(35130) 2-44-65

детская поликлиника:

(35130) 9-03-00

003

заводская поликлиника:

(35130) 2-88-70

Все необходимые диагностические мероприятия будут проведены незамедлительно.

Информация также размещена на сайте ФГБУЗ КБ № 71 http://www.kb-71.ru/patiens/?phones

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.

2. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

3. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.

4. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.

5. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.

6. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42360/