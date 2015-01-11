Рекомендации Оперативного штаба по координации проведения мероприятий по профилактике коронавируса

Оперативный штаб по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания на территории Озерского городского округа информирует о мерах безопасности и рекомендует.
- жителям округа, вернувшимся из зарубежных стран, независимо от самочувствия, необходимо позвонить по номеру 002 - телефону круглосуточной «горячей линии».
- В связи с распространением инфекции COVID-2019, озерчан просят воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации.
ВНИМАНИЕ! При появлении симптомов острой респираторной инфекции жителям округа не нужно обращаться в приемное отделение городской больницы! Необходимо вызвать врача на дом по телефонам:
городская поликлиника:
35130) 4-55-55
(35130) 2-44-65
детская поликлиника:
(35130) 9-03-00
003
заводская поликлиника:
(35130) 2-88-70
Все необходимые диагностические мероприятия будут проведены незамедлительно.
Информация также размещена на сайте ФГБУЗ КБ № 71 http://www.kb-71.ru/patiens/?phones
МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.
2. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
3. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.
4. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
5. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.
6. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).