С 20 марта начнут действовать правила оформления больничных листов в период карантина по коронавирусу

Правительство РФ постановлением от 18 марта 2020 г. № 294 утвердило временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в период пребывания на карантине в связи с распространением коронавируса.

Правила1 будут действовать с 20 марта до 1 июля 2020 года. Их действие распространяется на граждан, прибывших в Россию с территории стран с неблагополучной эпидситуацией по коронавирусу, а также на проживающих с ними лиц.

Выплата пособия будет произведена на основании листка нетрудоспособности, размещенного в системе ФСС России в виде электронного документа с электронной подписью врача медорганизации, входящей в перечень уполномоченных медорганизаций, который должны определить субъекты РФ (не более трех в каждом субъекте). Для оформления электронного больничного листа гражданину необходимо направить заявление о его выдаче через личный кабинет, доступ в который будет обеспечен посредством регистрации в единой системе идентификации и аутентификации на сайте ФСС России. Заявление также можно подать и за незарегистрированного в этой системе гражданина с его согласия.

Заявление должно содержать следующие сведения:

фамилию, имя, отчество;

дату рождения;

адрес места жительства (места пребывания);

СНИЛС;

номер полиса ОМС;

номер и дату выдачи загранпаспорта гражданина РФ;

согласие совместно проживающего лица на подачу заявления о выдаче электронного листка нетрудоспособности от его имени;

иные сведения, необходимые для подтверждения факта совместного проживания.

К заявлению нужно приложить скан-копии страниц загранпаспорта гражданина РФ, подтверждающие пересечение государственной границы РФ (первый лист с фотографией, страницы с отметками о пересечении государственной границы РФ); электронный билет или иные документы, подтверждающие пребывание на территории иностранного государства, если отметки о пересечении границы РФ в загранпаспорте нет; скан-копии документов, подтверждающих совместное проживание с прибывшими в РФ с территории стран с неблагополучной эпидситуацией по коронавирусу (для проживающих совместно с указанными гражданами).

ФСС России должен передать заявление в медорганизации, которые не позднее следующего рабочего дня после получения информации примут решение о выдаче электронного листка нетрудоспособности единовременно сразу на 14 календарных дней. Выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае карантина будет произведена территориальными органами ФСС России по месту регистрации работодателя. Для его установления ФСС России может обратиться в ПФР с запросом сведений, необходимых для назначения выплаты, также гражданин вправе самостоятельно сообщить страхователю по месту работы номер своего электронного больничного листа. Работодатель в течение двух рабочих дней обязан представить такие сведения в территориальный орган ФСС России.

ФСС России выплатит пособие по временной нетрудоспособности в два этапа:

за первые семь календарных дней нетрудоспособности – в течение одного рабочего дня со дня получения от страхователя документов (сведений), необходимых для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, но не позднее окончания 7-го календарного дня временной нетрудоспособности;

за последующие календарные дни временной нетрудоспособности – в течение одного календарного дня со дня окончания временной нетрудоспособности.

В случае очного оформления врачом больничного листа информацию о выдаче (формировании) электронного больничного листа медорганизация должна передать в ФСС России не позднее следующего рабочего дня после его оформления.

Постановление Правительства РФ от 18 марта 2020 г. N 294 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина".

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42363/