Афиша во время пандемии коронавируса

Если прошлые выходные в Озёрске, да и во всей Челябинской области прошли относительно спокойно, то этот уикенд мы запомним надолго, ведь на неделе вышло много запретов и ограничений...
Среди них и посещение культурных и спортивных мероприятий!
Давайте запасёмся терпением!
И давайте больше дышать свежим воздухом и бывать на природе!
А ещё воспользуемся возможностью бесплатно и в режиме реального времени "посетить" концерты, музеи, образовательные платформы и т.д.!
Вот такая она - наша афиша выходного дня в условиях пандемии!
Будьте здоровы!
Озёрск и его окрестности:
глк "Егоза"
С 13 марта - скидки на большой подъёмник до 30%!
При этом снега у нас все также много!
Работают обе трассы. Два подъёмника. Тюбинг. Сноупарк. Кафе. Прокат. Инструкторы.
22 марта состоится Открытое Первенство ОГО по горнолыжному спорту
среди любителей и ветеранов, посвященного основателю ГЛЦ « Егоза»
Морозову С.А.
В котором могут принять участие ВСЕ желающие. Предварительной заявки не нужно!
Дисциплина: слалом.
Регистрация участников с 09:00.
Просмотр трассы с 09:30. Старт первой попытки в 10:00.
В соревнованиях могут принимать участие все желающие, прошедшие жеребьевку у главного судьи соревнований не менее чем за 30 минут до начала старта. Стартовый взнос за участие в соревнованиях 700 руб. с учетом скипаса.
Соревнования среди горнолыжников проводятся в следующих группах:
1 – мужчины 16-34 года;
2 – мужчины 35-44 года;
3 – мужчины 45-54 года;
4 – мужчины 55-64 года;
5 – мужчины 65 лет и старше; 6 – женщины 16-40 лет;
7 – женщины 41 год и старше.
Соревнования по слалому проходят на трассе «Спортивная» в две попытки.
Соревнования не помешают комфортному отдыху гостей комплекса.
тк"Родной", микрорайон "Заозёрный"
Детский развлекательный центр «Веселандия»!
Дорогие друзья!
Мы работаем и заботимся о вашем спокойствии и здоровье!
В связи с вопросами и актуальностью темы дезинфекции, рассказываем!
Игрушки и лабиринт мы продолжаем обрабатывать с дезинфицирующим средством, разрешенным к применению в детских учреждениях.
Для питьевой воды используются только одноразовые стаканчики.
И теперь перед посещением игровой мы просим гостей обрабатывать руки антисептиком, который находится в свободном доступе.
И, конечно же не забывайте мыть руки с мылом!
Провинция Слюдорудник!
Уже в предстоящее воскресенье красиво прощаемся с зимой!
Марафон НА РАСПУТЬЕ ждет лыжников со всего Урала!
50 и 25 км на выбор!
Отличные призы, подготовленная трасса и фирменные спуски-подъемы!
Проверь свои силы в завершении сезона 2020!
Челябинск!
И снова Лапта!!!
Приглашаем всех желающих поиграть в эту замечательную игру!
Зачем же идти? Ведь это:
Польза для здоровья! Движение - это жизнь!
Большая порция бодрости и позитива
Знакомство с интересными людьми
Чай на свежем воздухе - что может быть лучше