Афиша во время пандемии коронавируса

Если прошлые выходные в Озёрске, да и во всей Челябинской области прошли относительно спокойно, то этот уикенд мы запомним надолго, ведь на неделе вышло много запретов и ограничений...

Среди них и посещение культурных и спортивных мероприятий!

Давайте запасёмся терпением!

И давайте больше дышать свежим воздухом и бывать на природе!

А ещё воспользуемся возможностью бесплатно и в режиме реального времени "посетить" концерты, музеи, образовательные платформы и т.д.!

Вот такая она - наша афиша выходного дня в условиях пандемии!

Будьте здоровы!

Озёрск и его окрестности:

глк "Егоза"

С 13 марта - скидки на большой подъёмник до 30%!

При этом снега у нас все также много!

Работают обе трассы. Два подъёмника. Тюбинг. Сноупарк. Кафе. Прокат. Инструкторы.

22 марта состоится Открытое Первенство ОГО по горнолыжному спорту

среди любителей и ветеранов, посвященного основателю ГЛЦ « Егоза»

Морозову С.А.

В котором могут принять участие ВСЕ желающие. Предварительной заявки не нужно!

Дисциплина: слалом.

Регистрация участников с 09:00.

Просмотр трассы с 09:30. Старт первой попытки в 10:00.

В соревнованиях могут принимать участие все желающие, прошедшие жеребьевку у главного судьи соревнований не менее чем за 30 минут до начала старта. Стартовый взнос за участие в соревнованиях 700 руб. с учетом скипаса.

Соревнования среди горнолыжников проводятся в следующих группах:

1 – мужчины 16-34 года;

2 – мужчины 35-44 года;

3 – мужчины 45-54 года;

4 – мужчины 55-64 года;

5 – мужчины 65 лет и старше; 6 – женщины 16-40 лет;

7 – женщины 41 год и старше.

Соревнования по слалому проходят на трассе «Спортивная» в две попытки.

Соревнования не помешают комфортному отдыху гостей комплекса.

тк"Родной", микрорайон "Заозёрный"

Детский развлекательный центр «Веселандия»!

Дорогие друзья!

Мы работаем и заботимся о вашем спокойствии и здоровье!

В связи с вопросами и актуальностью темы дезинфекции, рассказываем!

Игрушки и лабиринт мы продолжаем обрабатывать с дезинфицирующим средством, разрешенным к применению в детских учреждениях.

Для питьевой воды используются только одноразовые стаканчики.

И теперь перед посещением игровой мы просим гостей обрабатывать руки антисептиком, который находится в свободном доступе.

И, конечно же не забывайте мыть руки с мылом!

Провинция Слюдорудник!

Уже в предстоящее воскресенье красиво прощаемся с зимой!

Марафон НА РАСПУТЬЕ ждет лыжников со всего Урала!

50 и 25 км на выбор!

Отличные призы, подготовленная трасса и фирменные спуски-подъемы!

Проверь свои силы в завершении сезона 2020!

Челябинск!

И снова Лапта!!!

Приглашаем всех желающих поиграть в эту замечательную игру!

Зачем же идти? Ведь это:

Польза для здоровья! Движение - это жизнь!

Большая порция бодрости и позитива

Знакомство с интересными людьми

Чай на свежем воздухе - что может быть лучше