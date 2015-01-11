Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 23.03.2020 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня понедельник 23 марта 2020 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -10 град. С

• атмосферное давление 753 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 82 %

• ветер северо-западный 1 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1. В сетях холодного водоснабжения Гайдара 9 п-2, Гайдара 22 п-1,2 с 9 до 12 часов

2. В сетях электроснабжения нет

3. В сетях горячего водоснабжения и отопления Гайдара 9 п-2, Гайдара 22 п-1,2, Матросова 34 п-2 с 9 до 12 часов

Семенова 12 п-1 с 11 до окончания

Вниманию озерчан!

23 и 24 марта будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска.

Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

25 марта будет проводиться годовая проверка электросирен города методом запуска на полный цикл.

Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

Вниманию руководителей организаций!

В связи с большой снеговой нагрузкой, образованием наледи, в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и обрушением кровли зданий и сооружений, увеличением травматизма среди населения, увеличением количества ДТП, рекомендуем организовать работу и контроль за выполнением мероприятий по очистке крыш зданий жилого, административного, производственного назначения, остановочных комплексов от снега и наледи, очистке и посыпке тротуаров и дорог.

Уважаемые озерчане!

В связи с повышением температуры воздуха, высока вероятность образования наледи на крышах домов и внезапного схода снежных масс на тротуар. Будьте осторожны!

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,10

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 23 марта 2020 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснением, местами небольшие снег. Ночью и утром в отдельных районах туманы и гололедно-изморозевые явления. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью минус 9-14°, при прояснении до минус 19°, на юге минус 4-9°, днем от 0° до минус 5°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Ледовая обстановка: На реках и озерах Челябинской области установился ледостав и прогнозируется дальнейшее увеличение толщины льда.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: на основании распоряжения правительства Челябинской области № 827-рп от 28.10.2018 г. пожароопасный сезон 2019 года в лесах Челябинской области завершен с 1 ноября 2019 года.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: изношенность инженерных сетей, а так же порывами линий электропередач при отложении мокрого снега на проводах.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохранится тенденция роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Существует риск заболевания населения внебольничной пневмонией, китайским коронавирусом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий, а также выезд на территорию Китая), острыми кишечными инфекциями: ротовирусной и сальмонеллезом, пищевыми токсикоинфекциями, дизентерией, связанных с нарушениями технологий приготовления и хранения пищевых блюд в системе общепита.

В связи с неустойчивыми погодными явлениями, низкой температурой воздуха ожидается рост острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога заболеваемости.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 201 обращение.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/42370/