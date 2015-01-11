24-го марта состоится вебинар для южноуральских предпринимателей

Сегодня состоится вебинар для южноуральских предпринимателей о правоприменительной практике при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей.

24 марта 2020 года в 14.00 часов Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области проведут обучающий вебинар на тему: «О правоприменительной практике при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей».

Планируется, что в вебинаре примут участие: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Ольга Лаба.

Интересующие вопросы по заявленной теме вебинара можете отправить на электронную почту ombudsman174@mail.ru. Для включения в программу.

Трансляция будет осуществляться на сайте ОТВ.

Ссылка на онлайн-трансляцию будет размещена на сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42379/