ХК «Трактор» из-за коронавируса приостановил тренировки

Принято решение временно приостановить тренировочный процесс всех команд системы хоккейного клуба «Трактор» из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующее распоряжение вступило в силу 23 марта и будет действовать до 6 апреля.

«ХК "Трактор" на собственном примере обращает внимание общественности на важность дисциплины и самоконтроля – призываем всех болельщиков по возможности придерживаться режима самоизоляции, соблюдать все профилактические меры», – говорится в сообщении.

В настоящее время врачи подозревают коронавирусную инфекцию у трех жителей Челябинска – их анализы отправили в лабораторию Новосибирска. Все находятся в инфекционном стационаре. Ранее Covid-19 подтвердился у жителя Миасса, который путешествовал с друзьями по Европе. Болезнь у него протекает в легкой форме.

https://dostup1.ru/society/HK-Traktor-iz-za-koronavirusa-priostanovil-trenirovki_125027.html