Евгений Щербаков: «Вы посвятили жизнь прекрасной, но трудной профессии»

23 марта свой 85-летний юбилей отметила Заслуженный учитель Российской Федерации, Отличник народного просвещения Кира Борисовна Цингери. Поздравить уважаемого в Озерске педагога пришли глава округа Евгений Щербаков и председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков.

Именинница встретила официальных гостей у себя дома и сумела довольно быстро перевести общение в дружеское русло. Но торжественность момента все-таки удалось создать и почувствовать.

- Мы предполагаем, что вся эта неделя у Вас будет наполнена поздравлениями от друзей, коллег и бывших учеников. И это не удивительно, ведь всю свою жизнь Вы посвятили прекрасной, но трудной профессии. Желаем Вам крепкого здоровья и бодрости духа! – Евгений Щербаков преподнес Кире Борисовне Цингери букет и большой торт. Вместе с главой округа ветерана навестили и передали привет от всего педагогического сообщества начальник Управления образования Любовь Горбунова и директор СОШ №24 Наталья Азиева.

Андрей Кузнеченков поблагодарил юбиляра за то, что она 20 лет была депутатом городского Совета народных депутатов:

- Большого уважения заслуживает Ваша активная жизненная позиция, внимательное отношение к людям, преданность городу. Много замечательных дел вы сделали для родной школы и Озерска, по праву носите звание «Почетный гражданин города».

Кира Борисовна Цингери проработала в системе озерского образования с 1967 по 2006 год, преподавала в классах с углубленным изучением математики. Началась ее трудовая биография в Озерске, в школе рабочей молодежи – и об этом времени педагог вспоминает с особой теплотой, но большая часть ее биографии связана со школой №24, с математическими классами: сколько их, разных, выпустила - сосчитать никто не берется. Ученики Цингери всегда занимали первые и призовые места на республиканских, зональных, областных и городских олимпиадах и поступали в лучшие вузы страны. Среди воспитанников Киры Борисовны много состоявшихся личностей, добившихся успехов в своем деле – кто-то остался в нашем городе, многие разъехались по всей стране.

Более 20 лет Кира Борисовна руководила городским методическим объединением учителей математики, вела курсовую подготовку учителей. Ей довелось стоять у истоков озерского образования и начинать профессиональный путь вместе с такими педагогами, как Нина Сергеевна Кузнецова, Людмила Дмитриевна Коннова, Софья Дмитриевна Спирина.

Кира Борисовна Цингери имеет звания: «Учитель-методист», «Ветеран труда», «Ветеран атомной энергетики и промышленности», «Почетный гражданин города». Она награждена многочисленными Почетными грамотами и Благодарностями, медалью «За трудовое отличие» и орденом Трудового Красного Знамени. Является лауреатом премии Д. Сороса.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42392/