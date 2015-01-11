Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции

Президент подчеркнул, что государство должно работать на опережение, и главная цель - жизнь и здоровье граждан.

В связи с неблагоприятной обстановкой глава государства выступил за перенос даты голосования по поправкам в конституцию. Решение о новом дне будет принято позже после консультаций со специалистами.

В рамках действий по поддержке экономики президент предложил следующие меры:

—Для предотвращения распространения коронавируса следующая неделя объявляется нерабочей с сохранением заработной платы.

—В ближайшие полгода сохраняются все социальные выплаты и льготы без предоставления справок.

—Все выплаты ветеранам и труженикам тыла в связи с 75-летием Победы должны состояться до 9 мая.

—Выплаты по больничным листам должны рассчитываться по норме не менее одного МРОТ в месяц.

—Пособие по безработице должно быть приравнено к МРОТ.

—В случае падения месячных доходов более чем на 30% гражданину должны предоставить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.

—Малому и среднему бизнесу нужно предоставить отсрочку по налогам на полгода, кроме НДС, и по страховым взносам.

—Президент попросил правительство и ЦБ предложить и принять дополнительные меры по устойчивому развитию реального сектора экономики, включая госгарантии.

—Мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации.

—Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, должны облагаться налогом по ставке в 15%.

—Проценты с банковских вкладов облагаются налогом по ставке 13%.

Общее число больных COVID-19 в России достигло 658 (410 из них — в Москве), 29 выздоровели, 122 тысячи находятся под наблюдением.

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