Свыше 5,3 тыс. человек находятся под наблюдением из-за COVID-19 на Южном Урале

Под медицинским наблюдением в Челябинской области в настоящее время находятся 5 345 человек, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран, а также контактировавших с заразившимися.

В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что на карантине в противотуберкулезном диспансере находятся 34 человека.

Напомним, рано утром 29 марта в аэропорту совершил посадку самолет, который доставил в Челябинск 260 туристов из Тайланда. У них взяли мазки и всех отправили на домашний карантин.

«По состоянию на 29 марта зарегистрировано 12 случаев новой коронавирусной инфекции у жителей Челябинской области. Лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии за последние сутки обследовано 546 человек», – говорится в сообщении.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер до особого распоряжения приостановил проведение всех массовых мероприятий, даже тех, в которых участвуют менее 50 человек, а также работу библиотек и учреждений досуга. По 5 апреля приостанавливается деятельность кафе и ресторанов (за исключением доставки или еды на вынос), магазинов (кроме аптек, продуктовых магазинов и торговых объектов с товарами первой необходимости, зоомагазинов). Также по 1 июня приостанавливается работа санаториев, домов отдыха, горнолыжных трасс.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области напоминает, что в стране объявлены выходные дни, во время которых необходимо соблюдать режим изоляции. Для максимального снижения риска инфицирования необходимо оставаться дома, регулярно проветривать помещение, один раз в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.

https://dostup1.ru/medicine/Svyshe-53-tys-chelovek-nahodyatsya-pod-nablyudeniem-iz-za-COVID-19-na-Yuzhnom-Urale_125242.html