В Челябинской области похолодает и обрушится давление

В Челябинской области в ближайшие сутки обрушится атмосферное давление – к четвергу в регионе похолодает.

В ближайшие сутки атмосферное давление упадет с 740 мм до 730 мм ртутного столба при норме 742 мм. Медики говорят, что при перепадах атмосферного давления больше всего страдают люди с гипертонической болезнью, им следует принимать профилактические меры, чтобы не спровоцировать криз: следить за артериальным давлением и пульсом, не пропускать прием лекарственных препаратов.+

В среду, 1 апреля, ночью будет от минус двух до плюс трех градусов, в низинах похолодает до минус шести. Днем воздух прогреется до 8-13 градусов. Прогнозируется переменная облачность, без осадков.

В четверг, 2 апреля, ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночные температуры составят от минус трех до плюс двух градусов. Днем будет плюс 2-7. Порывы ветра местами усилятся до 16 метров в секунду.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-poholodaet-i-obrushitsya-davlenie_125316.html